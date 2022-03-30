Зеленский и Байден обсудили оборонную поддержку в море, на суше и в небе, – ОПУ

30 марта 2022 , 21:21
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Источник:

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом.

Глава государства рассказал Байдену о ситуации на поле боя и поделился с президентом США своими прогнозами развития событий.

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Также президент в очередной раз рассказал о преступлениях оккупантов против мирного населения и героических усилиях украинцев, защищающих независимость и целостность своей страны.

Президенты обсудили поддержку Украины

Президенты обсудили конкретную поддержку, которая усилит оборонные возможности Украины "в воде, на суше и в воздухе"

Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка,
 – сказал Байдену Владимир Зеленский.

Кроме этого, лидеры обсудили следующий пакет болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.

Вдобавок Владимир Зеленский поблагодарил США за очередной пакет гуманитарной помощи объемом 1 миллиард долларов и за дополнительные 500 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки.

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Автор: Анастасія Кушпіт