Зеленский поедет в Лондон говорить о мире: известно, с кем встретится
- Владимир Зеленский проведет встречи в Лондоне 8 декабря.
- Эммануэль Макрон подтвердил, что будет на мероприятии.
Мирные переговоры продолжаются. Владимир Зеленский собирается в Лондон 8 декабря.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Что будет делать Зеленский в Лондоне 8 декабря?
Он проведет встречи с европейскими лидерами. Ранее гарант говорил, что, возможно, отправится в Великобританию.
Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским вместе с лидерами Франции и Германии на Даунинг-стрит в понедельник, где будут продолжаться переговоры о прекращении войны в Украине,
– информируют СМИ.
Медиа отметило, что Стармер таким образом продемонстрирует Украине поддержку со стороны Великобритании. Во время визита украинского президента обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками.
Обратите внимание! 6 декабря Зеленский заявил, что он, Умеров и Гнатов говорили по телефону с Виткоффом и Кушнером. Но президент намекнул на необходимость встречи, потому что "не все можем обсудить по телефону".
"Почти две недели назад четверо лидеров приняли участие в виртуальной встрече коалиции желающих, созванной Стармером и Макроном, чтобы обеспечить развертывание европейских миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня. Но мир в Украине все еще кажется далекой перспективой, поскольку Россия в пятницу вечером осуществила массированную атаку", – констатируют журналисты.
Эммануэль Макрон уже подтвердил встречу в Лондоне
В своей соцсети Х он написал, что решительно осуждает массированный удар по Украине 6 декабря.
Россия замыкается в эскалационном подходе и не стремится к миру. Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы заставить ее пойти на мир,
– подчеркнул президент Франции.
По его словам, Зеленский и "евротройка" 8 декабря проанализируют ситуацию и переговоры, которые продолжаются при посредничестве США.
"Украина может рассчитывать на нашу неизменную поддержку. Именно в этом заключается смысл усилий, которые мы прилагаем в рамках коалиции желающих. Мы продолжим их вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых не будет прочного и длительного мира. Ведь то, что происходит в Украине, касается также безопасности всей Европы", – завершил Макрон.