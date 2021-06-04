"Зеленский был недоволен": на СНБО плохо доложили о водной ситуации

На заседании СНБО 4 июня должны были рассмотреть вопрос об обеспечении населения качественной питьевой водой. Однако президент Владимир Зеленский был недоволен тем, как подготовился докладчик, поэтому рассмотрение этого вопроса перенесли.

Что было не так с докладом

Президенту не понравился доклад руководителя государственного водного агентства Валентина Шлихта. Об этом на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил секретарь Алексей Данилов.

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По словам Данилова, этот доклад члены СНБО обсуждали очень живо. Однако в него не внесли все проблемные вопросы. Поэтому ситуацию с водой в Украине рассмотрят уже на следующем заседании Совета нацбезопасности. К этому планируют дополнительно приобщить министерства и ведомства.

Мы должны знать, какую мы употребляем воду, что от этого происходит. Главное понимать, куда после использования отправляется вода. Это так по народному,

– пояснил Данилов.

Ситуация с водой в Украине

Он добавил, что на Бортнической станции в Киеве уже 10 – 12 лет должны происходить "какие-то процессы за японские деньги, однако ничего не происходит".

Данилов отметил, что в докладе Шлихта говорится о том, что выбросы из Киева вдвое превышают нормы по государству.

На заседании СНБО также рассматривали регион Криворожского железорудного бассейна и южные регионы.

Чиновник подчеркнул, что члены СНБО не голосовали за этот вопрос и сняли его с повестки дня на доработку.

Смотрите видео с брифинга Данилова: