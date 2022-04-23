Зеленский дает пресс-конференцию в метро Киева: онлайн-трансляция

Сегодня, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский решил провести пресс-конференцию. Она проходит прямо сейчас и в довольно необычном месте – в киевском метро.

Президент отметил, что эта конференция может дать ответ на вопрос, боится ли он покушений на собственную жизнь – "не очень".

К теме Эту войну может остановить тот, кто ее начал, – Зеленский о прямых переговорах с Путиным

Но признался, что за это очень беспокоится его охрана. И, конечно, семья.

На необычную пресс-конференцию с Зеленским пришли десятки журналистов. Иногда разговор перебивал поезд.

Кадры из трансляции​:

Пресс-конференция Владимира Зеленского в метро: онлайн-трансляция