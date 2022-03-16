Зеленский дал Героя Украины 139 военным, из них 32 – посмертно
16 марта 2022 , 02:30Читати новину українською
Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 139 военнослужащим ВСУ звания Героя Украины. К сожалению, 32 получили награду посмертно.
Все они отличились во время обороны украинского государства. Об этом президент сообщил во время обращения в ночь на среду 16 марта, пишет 24 канал.
Читайте также: Россия уже потеряла до 40% подразделений, привлеченных к войне в Украине
Владимир Зеленский также подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":
- Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу (посмертно). За героическую оборону Попасной в Луганской области.
- Полковнику Котенку Сергею Леонидовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.
- Полковнику Мариняку Александру Мирославовичу (посмертно). Благодаря его решительности во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.
- Майору Сбитову Павлу Олеговичу (посмертно). Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.
Вечная память каждому погибшему за нашу Украину!
О присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":
- Старшему лейтенанту Дозирчому Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.
- Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу. Благодаря его действиям уничтожен дивизион российских "Искандеров".
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео