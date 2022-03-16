Зеленский дал Героя Украины 139 военным, из них 32 – посмертно

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 139 военнослужащим ВСУ звания Героя Украины. К сожалению, 32 получили награду посмертно.

Все они отличились во время обороны украинского государства. Об этом президент сообщил во время обращения в ночь на среду 16 марта, пишет 24 канал.

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Владимир Зеленский также подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":

Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу (посмертно). За героическую оборону Попасной в Луганской области.

Полковнику Котенку Сергею Леонидовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.

Полковнику Мариняку Александру Мирославовичу (посмертно). Благодаря его решительности во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу (посмертно). Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.

Вечная память каждому погибшему за нашу Украину!

О присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":

Старшему лейтенанту Дозирчому Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.

Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу. Благодаря его действиям уничтожен дивизион российских "Искандеров".

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео