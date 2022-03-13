Об этом президент сообщил во время обращения в ночь на 13 марта, пишет 24 канал.

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Герои уничтожили 350 оккупантов

Владимир Зеленский отметил, что присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда":

старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

старшему лейтенанту Чорному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

Он вручил звание за личное мужество каждого и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.

Зеленский присвоил звание Героя Украины военным: смотрите видео