Об этом президент сообщил во время обращения в ночь на 13 марта, пишет 24 канал.
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Герои уничтожили 350 оккупантов
Владимир Зеленский отметил, что присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда":
- старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
- старшему лейтенанту Чорному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.
Он вручил звание за личное мужество каждого и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.
Зеленский присвоил звание Героя Украины военным: смотрите видео