Про це президент повідомив під час свого звернення у ніч на 13 березня, пише 24 канал.

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Герої знищили 350 окупантів

Володимир Зеленський зазначив, що присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка":

старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога та близько 300 окупантів.

старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу завдяки його умілим діям при захисті Волновахи донецької області було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято у полон п'ятеро окупантів.

Він вручив звання за особисту мужність кожного і героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі.

Зеленський присвоїв звання Героя України військовим: дивіться відео