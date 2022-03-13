Про це президент повідомив під час свого звернення у ніч на 13 березня, пише 24 канал.
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Герої знищили 350 окупантів
Володимир Зеленський зазначив, що присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка":
- старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога та близько 300 окупантів.
- старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу завдяки його умілим діям при захисті Волновахи донецької області було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято у полон п'ятеро окупантів.
Він вручив звання за особисту мужність кожного і героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі.
Зеленський присвоїв звання Героя України військовим: дивіться відео