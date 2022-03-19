Об этом глава государства сообщил во время обращения к нации в ночь на 19 марта, пишет 24 канал.
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За мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя Владимир Зеленский решил присвоить звание Героя Украины:
- полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты;
- майору Прокопенко Денису Геннадиевичу, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов".
Президент также выразил благодарность каждому защитнику героического города, который переживает величайшее испытание в своей истории, в истории Украины.
Зеленский дал героя Украины двум военным: смотрите видео