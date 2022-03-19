Про це глава держави повідомив під час звернення до нації у ніч на 19 березня, пише 24 канал.

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За мужність, ефективні дії з відбиття атак ворога та захист міста-героя Маріуполя Володимир Зеленський вирішив присвоїти звання Героя України:

полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти;

майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення "Азов".

Президент також окремо та щиро висловив вдячність кожному захиснику міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України.

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