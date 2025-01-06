Только давлением можно принудить Путина к миру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.

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Почему у Путина нет желания к миру

Зеленский отметил, что Путину выгодны любые переговоры, ведь это добавляет ему веса. Так он выходит из изоляции.

Переговоры ради переговоров – это ошибка. Говорить с Путиным можно только с позиции силы, считает Зеленский. Он видит причины "миролюбия" Запада в банальном страхе перед Россией.

Вы говорите: "Ну надо же разговаривать". Слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Это возможно в формате диалога, а кто же против? Надо быть в сильной позиции и чтобы тот, кто напротив вас, этого хотел. Вы думаете он хочет закончить войну? Я не хочу обидеть, но это очень наивно,

– объяснил Зеленский.

По мнению Зеленского у Путина есть достаточно возможностей и власти самостоятельно все закончить. Но у него такого желания нет и бесполезно его искать. Давить же на него в этом направлении можно и нужно.

Напомним, Зеленский эмоционально прокомментировал вопрос о том, любит ли Путин "свою страну". Президент решительно опроверг это, приведя пример войны в Чечне. Путин так любит свой народ, что готов заобнимать до смерти, иронично объяснил это Зеленский. Он уточнил, что Путин любит не народ, а "народец" – свое окружение.