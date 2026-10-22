Ложь Путина, роль Трампа в переговорах и существует ли угроза ядерного оружия: основные заявления Зеленского

Владимир Зеленский дал подробное интервью о полномасштабном вторжении, украинской армии и текущей ситуации в переговорном процессе. Глава государства также рассказал о том, почему Владимир Путин боится вступления Украины в ЕС.

Об этом говорится в подкасте "The Diary Of A CEO". 24 Канал собрал основные высказывания президента из его речи.

Что сказал Зеленский во время интервью?