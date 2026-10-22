Ложь Путина, роль Трампа в переговорах и существует ли угроза ядерного оружия: основные заявления Зеленского
Владимир Зеленский дал подробное интервью о полномасштабном вторжении, украинской армии и текущей ситуации в переговорном процессе. Глава государства также рассказал о том, почему Владимир Путин боится вступления Украины в ЕС.
Об этом говорится в подкасте "The Diary Of A CEO". 24 Канал собрал основные высказывания президента из его речи.
Что сказал Зеленский во время интервью?
"Когда президент Трамп говорит, что нам нужно найти компромисс, поверьте мне: прекращение огня и начало переговоров – это уже огромный компромисс. Ненависть никуда не исчезнет. Нужны время и справедливость. Я много раз пытался объяснить президенту США: просто поймите нас. Сам факт готовности остановиться на нынешних позициях – это уже огромный компромисс", – сказал глава государства. Владимир Зеленский рассказал, что просил Дональда Трампа предоставить Украине ракеты для ПВО, если США не смогут заставить Россию прекратить войну и согласиться на энергетическое перемирие. Он подчеркнул, что оружие необходимо для защиты энергетической инфраструктуры, а не для нанесения ударов по другим целям. По словам президента, Украина готова платить за ракеты, а их поставки финансируют европейские партнеры. Однако, несмотря на договоренности, Киев до сих пор не получил необходимого вооружения. Как объясняют партнеры, все имеющиеся ракеты уже переданы на Ближний Восток. "Война фактически началась с оккупации Крыма", – заявил президент. Однако тогда, по словам Зеленского, она не носила характера полномасштабных боевых действий, поскольку Украина не оказывала сопротивления. По мнению президента, ошибкой украинских властей было отсутствие четких приказов защищать территорию страны. Зеленский убежден, что если бы такие распоряжения были, полномасштабной войны в ее нынешнем виде могло бы и не произойти. "Нашей ошибкой было то, что мы не отбросили их назад", – подчеркнул он. Владимир Зеленский заявил, что у Дональда Трампа достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности благодаря жестким санкциям, поддержанным Конгрессом США. В то же время президент Украины не понимает, почему американский лидер не использует эти возможности. Зеленский также предположил, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс Трамп может уделять больше внимания ценам на энергоносители в США. "Почему Россия распадается? Если Украина станет частью Европы, Россия распадется. Она развалится, ведь в ней живут многие разные народы, исповедуют разные религии и существуют совершенно разные нации", – заявил президент. После начала полномасштабного вторжения в Украине объявили мобилизацию, в армию массово вступали добровольцы. Благодаря этому численность украинской армии выросла с 200 тысяч до 800 тысяч военнослужащих. При этом российская группировка на всех направлениях на территории Украины насчитывала около 700 тысяч военнослужащих. Президент назвал это масштабным наступлением. Владимир Зеленский заявил, что Россия распространяла ложные сообщения о его бегстве, надеясь, что украинцы начнут покидать страну, увидев, что их лидер их бросил. Президент подчеркнул, что не мог покинуть Киев, Офис президента и людей, ведь считал бы это предательством собственных принципов и Конституции Украины. По словам президента, неважно, кто занимает пост президента США, пока Владимир Путин остается у власти. Зеленский отметил, что невозможно точно сказать, начала бы Россия полномасштабное вторжение в 2022 году, если бы тогда США возглавлял Дональд Трамп. Я считаю, что, серьезно, неважно, кто президент, пока Путин там, Глава государства рассказал о своем душевном состоянии во время войны. Он признался, что из-за войны испытывает сильную боль и почти не спит. Несмотря на ежедневные трудности, президент сохраняет оптимизм и верит в лучшее будущее. Тяжело, потому что я выживаю вместе со своей страной и своим народом. И действительно возникает вопрос: наступит ли завтра? И ответ на него – да, наступит, Зеленский также отметил, что его поддерживают дети, и больше всего он хочет, чтобы они гордились своим отцом. Президент предупредил, что отвод украинских войск с востока может позволить России захватить новые города. По его словам, Москва требует оставить Славянск, Краматорск и Дружковку, а также настаивает на дальнейшем отступлении ВСУ. Зеленский подчеркнул, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности, а прекращение огня назвал самым большим компромиссом. В то же время Россия стремится добиться отвода украинских сил еще дальше. Давайте просто остановим эту войну. Но они хотят, чтобы мы отошли еще дальше. И если мы отойдем, где гарантии безопасности? Не говоря уже о том, что это несправедливо, Владимир Зеленский заявил, что накануне полномасштабного вторжения Владимир Путин уверял европейских лидеров, что Россия не будет нападать на Украину, хотя уже готовился к войне. Он солгал им всем. Он знал, что будет вторжение. Он знал все, По словам президента, Киев просил США заранее предоставить оружие и ввести санкции против России, однако администрация Джо Байдена согласилась действовать только после начала вторжения. Зеленский назвал такую позицию ошибочной, при этом отметив, что не ему судить Байдена.
– сказал президент.
– подчеркнул Владимир Зеленский.
– подчеркнул глава государства.
– подчеркнул президент.
"Когда президент Трамп говорит, что нам нужно найти компромисс, поверьте мне: прекращение огня и начало переговоров – это уже огромный компромисс. Ненависть никуда не исчезнет. Нужны время и справедливость. Я много раз пытался объяснить президенту США: просто поймите нас. Сам факт готовности остановиться на нынешних позициях – это уже огромный компромисс", – сказал глава государства.
Владимир Зеленский рассказал, что просил Дональда Трампа предоставить Украине ракеты для ПВО, если США не смогут заставить Россию прекратить войну и согласиться на энергетическое перемирие. Он подчеркнул, что оружие необходимо для защиты энергетической инфраструктуры, а не для нанесения ударов по другим целям.
По словам президента, Украина готова платить за ракеты, а их поставки финансируют европейские партнеры. Однако, несмотря на договоренности, Киев до сих пор не получил необходимого вооружения. Как объясняют партнеры, все имеющиеся ракеты уже переданы на Ближний Восток.
"Война фактически началась с оккупации Крыма", – заявил президент.
Однако тогда, по словам Зеленского, она не носила характера полномасштабных боевых действий, поскольку Украина не оказывала сопротивления.
По мнению президента, ошибкой украинских властей было отсутствие четких приказов защищать территорию страны. Зеленский убежден, что если бы такие распоряжения были, полномасштабной войны в ее нынешнем виде могло бы и не произойти. "Нашей ошибкой было то, что мы не отбросили их назад", – подчеркнул он.
Владимир Зеленский заявил, что у Дональда Трампа достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности благодаря жестким санкциям, поддержанным Конгрессом США.
В то же время президент Украины не понимает, почему американский лидер не использует эти возможности. Зеленский также предположил, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс Трамп может уделять больше внимания ценам на энергоносители в США.
"Почему Россия распадается? Если Украина станет частью Европы, Россия распадется. Она развалится, ведь в ней живут многие разные народы, исповедуют разные религии и существуют совершенно разные нации", – заявил президент.
После начала полномасштабного вторжения в Украине объявили мобилизацию, в армию массово вступали добровольцы. Благодаря этому численность украинской армии выросла с 200 тысяч до 800 тысяч военнослужащих.
При этом российская группировка на всех направлениях на территории Украины насчитывала около 700 тысяч военнослужащих. Президент назвал это масштабным наступлением.
Владимир Зеленский заявил, что Россия распространяла ложные сообщения о его бегстве, надеясь, что украинцы начнут покидать страну, увидев, что их лидер их бросил.
Президент подчеркнул, что не мог покинуть Киев, Офис президента и людей, ведь считал бы это предательством собственных принципов и Конституции Украины.
По словам президента, неважно, кто занимает пост президента США, пока Владимир Путин остается у власти. Зеленский отметил, что невозможно точно сказать, начала бы Россия полномасштабное вторжение в 2022 году, если бы тогда США возглавлял Дональд Трамп.
Я считаю, что, серьезно, неважно, кто президент, пока Путин там,
Глава государства рассказал о своем душевном состоянии во время войны. Он признался, что из-за войны испытывает сильную боль и почти не спит. Несмотря на ежедневные трудности, президент сохраняет оптимизм и верит в лучшее будущее.
Тяжело, потому что я выживаю вместе со своей страной и своим народом. И действительно возникает вопрос: наступит ли завтра? И ответ на него – да, наступит,
Зеленский также отметил, что его поддерживают дети, и больше всего он хочет, чтобы они гордились своим отцом.
Президент предупредил, что отвод украинских войск с востока может позволить России захватить новые города. По его словам, Москва требует оставить Славянск, Краматорск и Дружковку, а также настаивает на дальнейшем отступлении ВСУ.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности, а прекращение огня назвал самым большим компромиссом. В то же время Россия стремится добиться отвода украинских сил еще дальше.
Давайте просто остановим эту войну. Но они хотят, чтобы мы отошли еще дальше. И если мы отойдем, где гарантии безопасности? Не говоря уже о том, что это несправедливо,
Владимир Зеленский заявил, что накануне полномасштабного вторжения Владимир Путин уверял европейских лидеров, что Россия не будет нападать на Украину, хотя уже готовился к войне.
Он солгал им всем. Он знал, что будет вторжение. Он знал все,
По словам президента, Киев просил США заранее предоставить оружие и ввести санкции против России, однако администрация Джо Байдена согласилась действовать только после начала вторжения. Зеленский назвал такую позицию ошибочной, при этом отметив, что не ему судить Байдена.