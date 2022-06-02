Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОП. Накануне он вместе с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине посетил центр поддержки детей и семей "Спильно" в Буче.

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Некоторые из построек нужно сносить

Тимошенко объяснил, что украинский президент дал задание восстановить как можно больше школ до 1 сентября. С представителями руководства ЮНИСЕФ в Украине уже удалось разработать предварительный план помощи Детского фонда ООН в реконструкции и восстановлении учебных заведений.

Заместитель руководителя ОП отметил, что среди разрушенных построек есть и такие, которые нужно полностью реконструировать или же сносить и строить с нуля. В то же время есть школы, где просто повреждены окна или кровли. В таком случае ремонтные работы будут продолжаться около месяца. "А есть и более сложные работы. Например, восстановление стен и зданий. Будем пытаться отстроить больше садиков и школ до 1 сентября", – заверил он.

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