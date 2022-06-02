Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника ОП. Напередодні він разом із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні відвідав центр підтримки дітей та сімей "Спільно" в Бучі.

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Деякі з будівель потрібно зносити

Тимошенко пояснив, що український президент дав завдання відновити якомога більше шкіл до 1 вересня. З представниками керівництва ЮНІСЕФ в Україні вже вдалося розробили попередній план щодо допомоги Дитячого фонду ООН у реконструкції та відновленні навчальних закладів.

Заступник керівника ОП зауважив, що серед зруйнованих будівель є й такі, які потрібно повністю реконструювати або зносити й будувати з нуля. Водночас є школи, де просто пошкоджені вікна чи покрівлі. У такому випадку ремонтні роботи триматимуть близько місяця. "А є й складніші роботи. Наприклад, відновлення стін та будівель. Будемо намагатися відбудувати якнайбільше садочків і шкіл до 1 вересня", – запевнив він.

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