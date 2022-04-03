Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Важно Мы стоим и можем стоять долго, но нам нужны истребители, а также ПВО и ПРО, – Буданов

Украинский разведчик Кирилл Буданов стал новым главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины 5 августа 2020 года. В этой должности он заменил Василия Бурбу.

В ОПУ тогда объяснили, что смена руководителя ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы разведки.

Нам нужны поиск и внедрение современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности,

– объяснили в Офисе главы государства.

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