Відповідний указ 3 квітня підписав президент Володимир Зеленський.

Важливо Ми стоїмо і можемо стояти довго, але нам треба винищувачі, а також ППО і ПРО, – Буданов

Український розвідник Кирило Буданов став новим очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України 5 серпня 2020 року. На цій посаді він замінив Василя Бурбу.

В ОПУ тоді пояснили, що зміна керівника ГУР пов'язана з потребою переформатування й інтенсифікації роботи розвідки.

Нам потрібні пошук і впровадження сучасних підходів і поглядів на розв'язання безпекових питань,

– пояснили в Офісі глави держави.

Буданов заявив, що Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій: дивіться відео