Впрочем, некоторые бренды решили стоять в стороне от реакции мирового сообщества на преступления России против Украины. Они выбрали закрывать глаза на то, что финансируют террористов.

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Испанские компании в России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к власти и народу Испании поблагодарил за помощь и поддержку в борьбе с российскими оккупантами. Вместе с тем, он призвал компании, которые до сих пор работают в России, поддержать санкции и быть солидарными с народом Украины.

Я хочу обратиться к некоторым компаниям: "Максам", "Порселаносу", "Серкобе" и другим. Я думаю, вы их знаете лучше меня. Прошу прекратить бизнес с Россией,

– призвал Зеленский.

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