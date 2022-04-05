Втім, деякі бренди вирішили стояти осторонь реакції світової спільноти на злочини Росії проти України. Вони обрали закривати очі на те, що фінансують терористів.

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Іспанські компанії у Росії

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до влади та народу Іспанії подякував за допомогу та підтримку у боротьбі з російськими окупантами. Разом з тим він закликав компанії, які досі працюють у Росії, підтримати санкції та бути солідарними з народом України.

Я хочу звернутися до деяких компаній: "Максам", "Порселаноса", "Серкобе" та інших. Я думаю, ви їх знаєте краще за мене. Прошу припинити бізнес з Росією,

– закликав Зеленський.

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