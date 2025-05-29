Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посольства Украины в Германии.

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Почему Зеленский раньше вернулся из Германии

В посольстве назвали ложными сообщения СМИ о якобы досрочном возвращении Зеленского в Украину из-за угрозы наступления на Сумскую область.

Сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отменить свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене, якобы из-за неизбежного наступления России, не соответствуют действительности. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в успешный сегодняшний визит (28 мая – 24 Канал). Мы особенно благодарны полиции и всем органам безопасности. Мы также хотели бы поблагодарить всех берлинцев за их понимание и терпение,

– говорится в сообщении.

В то же время в диппредставительстве не уточнили, что на самом деле стало причиной досрочного возвращения президента в Украину.