Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву посольства України у Німеччині.

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Чому Зеленський раніше повернувся з Німеччини

У посольстві назвали неправдивими повідомлення ЗМІ про нібито дострокове повернення Зеленського в Україну через загрозу наступу на Сумщину.

Повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський був змушений скасувати свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені, нібито через неминучий наступ Росії, не відповідають дійсності. Ми дякуємо всім, хто зробив свій внесок в успішний сьогоднішній візит (28 травня – 24 Канал). Ми особливо вдячні поліції та всім органам безпеки. Ми також хотіли б подякувати всім берлінцям за їхнє розуміння та терпіння,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у диппредставництві не уточнили, що насправді стало причиною дострокового повернення президента в Україну.