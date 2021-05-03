Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Европейского Союза должны видеть Украину как полноправного партнера ЕС.

Глава государства отметил, что наше государство только укрепит Евросоюз. Об этом он сообщил в Варшаве во время дискуссии о будущем европейской политики.

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Относительно Украины в Европейском Союзе. Действительно, мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не надо приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз – нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого,

– сказал президент.

Украина – мощная страна

Владимир Зеленский также поблагодарил за поддержку. В то же время подчеркнул, что Украина – мощная страна и показывает это.

Ведь, защищая свои земли от России, наше государство защищает и спокойствие на Европейском континенте.

Если украинцы даже за это желание (вступление в Евросоюз – 24 канал) отдали свои жизни на площади Независимости, мне кажется, это и есть мощная страна, которая только укрепит Европейский Союз,

– подытожил глава государства.

Обратите внимание! Перед королевским замком в Варшаве 3 мая прошли торжества по случаю 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой. Для празднования этого события в столице Польши собрались главы 5 государств, в том числе и президент Владимир Зеленский.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что ситуация с безопасностью в Украине должна оставаться в центре внимания мира.

Она добавила, что международное сообщество не имеет права забывать о том, что Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым.