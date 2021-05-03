Євросоюз має розглядати Україну як рівноправного партнера, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що країни Європейського Союзу повинні бачити Україну як повноправного партнера ЄС.
Джерело:Укрінформ
Глава держави зазначив, що наша держава тільки зміцнить Євросоюз. Про це він повідомив у Варшаві під час дискусії щодо майбутнього європейської політики.
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Щодо України в Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз – нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного,
– сказав президент.
Україна – потужна країна
Володимир Зеленський також подякував за підтримку. Водночас наголосив, що Україна – потужна країна і показує це.
Адже, захищаючи свої землі від Росії, наша держава захищає й спокій на Європейському континенті.
Якщо українці навіть за це бажання (вступ в Євросоюз – 24 канал) віддали свої життя на майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз,
– підсумував глава держави.
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд наголосила, що безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.
Вона додала, що міжнародна спільнота не має права забувати про те, що Росія розв'язала війну на Донбасі й окупувала Крим.
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