У Путина прокомментировали готовность Зеленского к мирным переговорам

Сегодня, 4 марта, Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с Дональдом Трампом несмотря на то, что встреча в Вашингтоне "прошла не так, как предполагалось". В России не замедлили с реакцией.

Пресс-секретарь Путина якобы доволен словами украинского президента. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Как отреагировали в России

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и хочет как можно быстрее сесть за стол переговоров, в частности, "работать под сильным лидерством президента Трампа". Киев также готов подписать соглашение о редкоземельных металлах в любое время и в любом удобном формате.

Российские СМИ уже назвали это "попыткой извинения" перед лидером США после спора в Белом доме 28 февраля.

Готов – это хорошо. Это положительно,

– цинично заявил Песков.

К слову, сенатор-республиканец Линдси Грэм также отреагировал на сообщение президента Украины в Х, сделав репост. После инцидента в Овальном кабинете он осудил Зеленского и призывал его уйти в отставку, а теперь отметил – "лучшие дни впереди".