"Готов обсуждать вопрос о территориях": Зеленский открыт для встречи с Путиным, – МИД

Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос о территориях, – Сибига / Коллаж 24 Канала
Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным ради прекращения войны. Диалог может затронуть самые сложные темы, включая территориальные вопросы и прекращение огня.
Как сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, дипломатические усилия вышли на новый уровень после координации действий с партнерами.
популярные видео
Каковы подробности?
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, недавний полуторачасовой телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным был согласован непосредственно с Киевом.
Главными темами этого разговора стали прекращение огня и организация прямых переговоров между лидерами Украины и России.
"Это обсуждали с нами и согласовывали с нами. Это было совместное решение. Мы хотим положить конец этой войне. Нам нужно использовать все каналы для ускорения мирных усилий. Этот призыв нужно понимать в этом контексте", – подчеркнул Сибига.
Прогнозы
Прямой саммит как ключ к переговорам
Дипломат подчеркнул, что украинская сторона рассматривает саммит на высшем уровне как решающий фактор для достижения реального результата.
Мы хотим этой встречи и готовы к ней. Вероятно, только встреча Зеленского и Путина может придать переговорам новое качество. Зеленский готов обсуждать самые сложные и деликатные вопросы, в частности территориальный
По словам главы внешнеполитического ведомства, прямой контакт лидеров позволит сделать конкретные шаги для укрепления доверия. Речь идет об обмене военнопленными и возвращении депортированных украинских детей.
Выбор нейтральной площадки для переговоров
Комментируя призывы представителей России относительно визита украинского президента в Москву, дипломат отверг такой сценарий и назвал его несерьезным.
В то же время он добавил, что у Украины нет принципиальных ограничений относительно места переговоров, если оно будет нейтральным.
Для нас это не имеет значения. Главное, чтобы это была не Москва и не Беларусь
Необходимость активизации дипломатии возникла на фоне постоянных российских атак. Министр отметил, что только за последние две недели агрессор выпустил по мирным городам около 100 баллистических ракет.
Роль партнеров в мирном процессе
В ходе телефонного разговора также подтвердили намерение продолжить трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России в ноябре в Абу-Даби. По словам министра, именно эта встреча продемонстрирует истинные намерения Кремля.
Украина продолжает рассчитывать на ключевую роль США и более активное вовлечение европейских союзников.
Нет другого реалистичного пути закончить войну и получить действенные гарантии безопасности на будущее, кроме сохранения участия американцев
Отметим, что в последнее время одну из ключевых ролей в поиске путей мирного урегулирования войны играет финский президент Александр Стубб. За последние два года он наладил хорошие отношения с Дональдом Трампом.
Политик пытается использовать эту связь, чтобы повлиять на позицию американского лидера в отношении войны в Украине. Похоже, Стуббу это удается лучше, чем многим его коллегам из более влиятельных европейских стран.
К тому же для Финляндии война в Украине – не просто очередной конфликт в Восточной Европе. Страна имеет собственный болезненный опыт противостояния с Россией и хорошо понимает угрозу российской агрессии. Подробнее об Александре Стуббе читайте в материале 24 Канала.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии