"Готов обсуждать вопрос о территориях": Зеленский открыт для встречи с Путиным, – МИД

Как сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, дипломатические усилия вышли на новый уровень после координации действий с партнерами.

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Каковы подробности?

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, недавний полуторачасовой телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным был согласован непосредственно с Киевом.

Главными темами этого разговора стали прекращение огня и организация прямых переговоров между лидерами Украины и России.

"Это обсуждали с нами и согласовывали с нами. Это было совместное решение. Мы хотим положить конец этой войне. Нам нужно использовать все каналы для ускорения мирных усилий. Этот призыв нужно понимать в этом контексте", – подчеркнул Сибига.

Прямой саммит как ключ к переговорам

Дипломат подчеркнул, что украинская сторона рассматривает саммит на высшем уровне как решающий фактор для достижения реального результата.

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Мы хотим этой встречи и готовы к ней. Вероятно, только встреча Зеленского и Путина может придать переговорам новое качество. Зеленский готов обсуждать самые сложные и деликатные вопросы, в частности территориальный– отметил министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, прямой контакт лидеров позволит сделать конкретные шаги для укрепления доверия. Речь идет об обмене военнопленными и возвращении депортированных украинских детей.

Выбор нейтральной площадки для переговоров

Комментируя призывы представителей России относительно визита украинского президента в Москву, дипломат отверг такой сценарий и назвал его несерьезным.

В то же время он добавил, что у Украины нет принципиальных ограничений относительно места переговоров, если оно будет нейтральным.

Для нас это не имеет значения. Главное, чтобы это была не Москва и не Беларусь– отметил Сибига, с иронией исключив также Северную Корею.

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Необходимость активизации дипломатии возникла на фоне постоянных российских атак. Министр отметил, что только за последние две недели агрессор выпустил по мирным городам около 100 баллистических ракет.

Роль партнеров в мирном процессе

В ходе телефонного разговора также подтвердили намерение продолжить трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России в ноябре в Абу-Даби. По словам министра, именно эта встреча продемонстрирует истинные намерения Кремля.

Украина продолжает рассчитывать на ключевую роль США и более активное вовлечение европейских союзников.

Нет другого реалистичного пути закончить войну и получить действенные гарантии безопасности на будущее, кроме сохранения участия американцев– подытожил Сибига.

Отметим, что в последнее время одну из ключевых ролей в поиске путей мирного урегулирования войны играет финский президент Александр Стубб. За последние два года он наладил хорошие отношения с Дональдом Трампом.

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Политик пытается использовать эту связь, чтобы повлиять на позицию американского лидера в отношении войны в Украине. Похоже, Стуббу это удается лучше, чем многим его коллегам из более влиятельных европейских стран.

К тому же для Финляндии война в Украине – не просто очередной конфликт в Восточной Европе. Страна имеет собственный болезненный опыт противостояния с Россией и хорошо понимает угрозу российской агрессии. Подробнее об Александре Стуббе читайте в материале 24 Канала.