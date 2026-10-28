Имеет подход к Трампу: кто такой Александр Стубб и почему Финляндия не прекратит поддержку Украины

Президент Финляндии Александр Стубб за последние два года стал одним из немногих европейских политиков, которым удалось найти общий язык с Дональдом Трампом. Причем финский лидер не просто поддерживает хорошие отношения с американским президентом, но и пытается использовать их, чтобы повлиять на его позицию по поводу войны в Украине. И, похоже, у него это получается гораздо лучше, чем у многих коллег из гораздо более влиятельных европейских государств.

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20 октября 2026 года Стубб вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стьоре провел переговоры в Осло с участием американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. А уже 27 октября финский президент вместе со Стьоре лично позвонили Владимиру Путину, чтобы обсудить перспективы возобновления мирных переговоров.

"24 Канал" рассказывает, кто такой Александр Стубб, как финский политик нашел подход к Дональду Трампу благодаря давней увлеченности гольфом и почему сегодня Финляндия остается одним из самых надежных европейских союзников Украины.

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От спорта к политике: каким был политический путь Александра Стубба

В биографии Александра Стубба есть одна довольно интересная деталь. Еще в молодости финн мечтал стать профессиональным гольфистом и даже получил благодаря этому спортивную стипендию в американском университете. Правда, большой спортивной карьеры из этого не сложилось. Зато через несколько десятилетий именно гольф поможет ему сдержать, пожалуй, самый серьезный в наше время кризис в отношениях между Европой и США.

Владимир Зеленский на встрече с Александром Стуббом в Финляндии / Фото – Офис Президента

Будущий президент Финляндии родился 1 апреля 1968 года в Хельсинки в финско-шведской семье. Его отец Йоран Стубб был хоккейным скаутом – функционером, который десятилетиями искал европейских игроков для американской НХЛ.

Фактически, именно Йоран Стубб открыл путь в главную хоккейную лигу мира для европейских спортсменов. В частности, благодарны за звездную карьеру Стуббу-старшему такие звезды, как Теему Селянне, Саку Койву и многие другие. В том числе и украинец Дмитрий Христич.

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Поэтому неудивительно, что и сам Александр сначала мечтал о хоккее, однако в итоге сменил коньки на другой вид спорта с клюшкой – гольф.

Впрочем, спорт был далеко не единственным его талантом. В 1993 году Стубб окончил американский Университет Фурмана по специальности "политология", после чего продолжил обучение в Сорбонне и Колледже Европы.



А в 1999 году защитил докторскую диссертацию по международным отношениям в Лондонской школе экономики. К этому добавлялось знание пяти языков, поэтому международная политика казалась более логичным выбором, чем спортивная карьера.

Стубб начинал в финском Министерстве иностранных дел, затем переехал в Брюссель, где работал в структурах ЕС, в частности был советником президента Еврокомиссии Романо Проди. А в 2004 году уже сам стал евродепутатом от правоцентристской Национальной коалиционной партии Финляндии.

Далее карьера стремительно пошла в гору, и уже в 2008 году Стубб возглавил Министерство иностранных дел Финляндии. На этой должности ему почти сразу пришлось столкнуться с " российской агрессией против Грузии ". Причем амбиции России уже тогда он описывал довольно четко, а его слова сегодня выглядят почти как пророчество:

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В этот период "нулей и восьмерок" [08.08.08 – дата начала войны в Грузии] у единственной сверхдержавы мира – Соединенных Штатов Америки – появляется ряд претендентов, наступающих ей на пятки. Китай, Россия, а также Индия стремятся к пост-американскому миру, в котором участвуют несколько тяжеловесов [...]. Влияние США и Европы уменьшится. То, как именно это будет происходить, сыграет решающую роль в определении будущего международной политики, – из речи Александра Стубба 2008 года.

В том году Финляндия председательствовала в ОБСЕ, а в августе Россия напала на Грузию. Стубб вместе со своим французским коллегой Бернаром Кушнером посетил Тбилиси и Москву, пытаясь договориться о прекращении боевых действий. И это был далеко не последний случай, когда ему пришлось заниматься последствиями российских военных авантюр.

Стубб и Кушнер в грузинском городе Гори / Фото – AFP

В 2011 году Стубб стал министром по европейским делам и внешней торговле, а еще через три года возглавил свою партию и занял пост премьер-министра Финляндии. Казалось, что карьера складывается прекрасно, однако именно здесь все пошло не по плану.



Во главе правительства Стубб продержался менее года. После парламентских выборов 2015 года ему пришлось уступить пост Юси Сипиля и перейти в Министерство финансов. А уже в следующем году Стубб вообще проиграл борьбу за руководство собственной партией Петтери Орпо, который впоследствии сам станет премьер-министром Финляндии.

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После такого двойного удара Стубб решил отойти от большой политики. Сначала он работал вице-президентом Европейского инвестиционного банка, а в 2020 году переехал в Италию, где возглавил Школу транснационального управления при Европейском университетском институте во Флоренции.

И, казалось бы, наконец-то вместо бесконечных политических разборок – преподавание, научная работа и жизнь в одном из самых красивых городов Италии. Но Стубб не был готов окончательно уходить из политики, и уже через несколько лет он вернется домой, станет президентом и одним из самых заметных европейских лидеров.

Дипломатия гольфа: как Стубб нашел подход к Дональду Трампу

В 2024 году Александр Стубб решил вернуться в большую политику и баллотироваться на пост президента Финляндии. И, несмотря на длительный перерыв в политической карьере, ему удалось победить. Правда, с небольшим преимуществом.

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Во втором туре Стубб набрал 51,6% голосов, опередив бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто. Так политик, который когда-то проиграл борьбу за руководство собственной партией, внезапно оказался на высшем государственном посту.

Инаугурация Александра Стубба / Фото – Wikimedia

Причем вернулся он в совершенно другую Финляндию. После полномасштабного российского вторжения в Украину его страна отказалась от политики военного неприсоединения и в 2023 году вступила в НАТО. Собственно, по словам самого Стубба, это и стало одним из главных мотивов его возвращения:

Поэтому в 2016 году, когда меня уволил с должности мой хороший друг, который сейчас является премьер-министром и бросил мне вызов в борьбе за лидерство, я почувствовал большое облегчение. И я подумал: "Ладно, я работал в банковской сфере, занимался научной деятельностью, и единственное, что вернуло меня в политику, – это агрессивная война России против Украины, ведь именно она позволила осуществиться моей мечте всей жизни – вступлению Финляндии в НАТО", – сказал Стубб в интервью TED

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Так что у нового президента, отвечающего за внешнюю политику и являющегося главнокомандующим финской армией, работы хватало. Особенно после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, когда отношения между Европой и США начали стремительно ухудшаться. И вот здесь Стуббу пригодилось его давнее увлечение гольфом.

Причем организовал встречу с Трампом уже покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, который узнал, что финский президент учился в его родной Южной Каролине и к тому же неплохо играет в гольф. Как рассказывал сам Стубб, в феврале 2025 года во время Мюнхенской конференции по безопасности Грэм просто позвонил Трампу и предложил сыграть с финским лидером в его резиденции Мар-а-Лаго. Трамп согласился, и уже в марте Стубб отправился во Флориду.

Трамп, Стубб и Грэм после игры в гольф в Мар-а-Лаго / Фото – X

Обычная партия в гольф превратилась в почти семичасовую неформальную встречу. Политики вместе пообедали, провели несколько часов на поле и даже выиграли клубный турнир, играя в одной команде. Поэтому финскому президенту не пришлось решать сложную дипломатическую дилемму – стоит ли побеждать главу Белого дома на его собственном поле.



Позже в интервью Стубб признался, что Трамп оказался довольно приятным партнером по игре, а публичный образ лидера США существенно отличается от его поведения в личном общении. На поле Трамп много шутил, не нервничал из-за неудачных ударов и в целом вел себя гораздо спокойнее, чем можно было ожидать.

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Впрочем, помимо спортивных развлечений нашлось время и для серьезных разговоров. Политики обсудили войну в Украине, Россию и возможность закупки американцами финских ледоколов. По словам Стубба, Трамп даже спросил его, можно ли доверять Владимиру Путину. Ответ был кратким и четким: "Нет, нельзя".

Похоже, что такая откровенность Трампу понравилась. После встречи он похвалил спортивные способности Стубба, а впоследствии политики продолжили общаться по телефону. Уже в августе 2025 года финский президент оказался среди европейских лидеров, прибывших в Вашингтон, чтобы поддержать Владимира Зеленского на переговорах с Трампом.

Но действительно ли Стубб способен влиять на американского президента? Сам финский лидер скептически относится к репутации некоего "заклинателя Трампа" и считает, что журналисты преувеличивают его возможности.

Иногда мне удавалось объяснять Трампа Зеленскому или Зеленского Трампу, а затем их обоих – европейским друзьям. Надеюсь, это полезно. Но утверждать, что я шепчу что-то Трампу на ухо, а он сразу это делает? Преувеличение! Такого нет, – пояснял Стубб.

По его словам, если Трамп прислушается хотя бы к одному из десяти его предложений, это уже хороший результат. Но главное преимущество таких отношений даже не в возможности убедить президента США, а в доступе к информации и возможности передавать ее союзникам.

Я родом из небольшой страны, поэтому не обладаю большой властью, но для меня информация – это сила. Поэтому если я смогу начать информировать своих коллег о том, что, по моему мнению, могут делать США, или рассказать о том, что могут делать мои коллеги, передать эту информацию США или же выступить посредником, скажем, между президентом Украины и президентом США, – вот что именно происходит благодаря налаживанию контактов, – рассказал Александр Стубб.

И для президента Финляндии, у которой более 1300 километров общей границы с Россией, это немалый дипломатический ресурс. Ведь от исхода войны в Украине в значительной степени будет зависеть и будущая безопасность самой Финляндии.

Финляндия давно знакома с Кремлем: почему Хельсинки стали одним из главных союзников Украины

Для финнов война в Украине – это далеко не просто очередной конфликт на востоке Европы. В отличие от многих других государств, Финляндия хорошо знает, что такое российская агрессия, и имеет собственный, довольно болезненный опыт отношений с Москвой. Причем для Александра Стубба эта история еще и личная.

В 1939 году Советский Союз напал на Финляндию, начав так называемую Зимнюю войну. Несмотря на огромное превосходство советской армии, финнам удалось сохранить независимость, хотя за это пришлось заплатить потерей части территорий и еще десятилетиями считаться с интересами Москвы в ущерб собственным.

Именно тогда, кстати, родился отец нынешнего президента Йоран Стубб, поэтому неудивительно, что к российскому вторжению в Украину в Финляндии отнеслись серьезно, а сам Стубб неоднократно подчеркивал, что финский опыт не должен становиться рецептом для Украины.

Александр Стубб на встрече с Зеленским в Киеве / Фото – Офис Президента

И поддержка Украины со стороны Хельсинки не ограничивается лишь заявлениями. Помогать украинской армии финны начали еще в 2022 году, задолго до президентства Стубба. А в апреле 2024 года новоизбранный президент приехал в Киев, где вместе с Зеленским подписал десятилетнее соглашение о безопасности. Документ предусматривает военную и финансовую помощь, поддержку восстановления Украины и ее вступления в ЕС и НАТО.



Причем по довольно скромным меркам финской экономики помощь эта огромна. По состоянию на октябрь 2026 года Финляндия подготовила уже 35 пакетов военной помощи общей стоимостью около 3,6 миллиарда евро. И это без учета гуманитарной и гражданской поддержки.

Более того, Хельсинки и Киев начали переходить от поставок вооружения к совместному производству. В сентябре 2026 года Стубб и Зеленский подписали новое оборонное соглашение, предусматривающее обмен технологиями и сотрудничество в производстве дронов. А уже 22 октября во время визита финского премьера Петтери Орпо в Киев стороны заключили еще семь соглашений в сфере обороны, беспилотных систем, спутниковой связи и других отраслях.

Сам Стубб видит в поддержке Украины не только вопрос солидарности, но и конкретный интерес для безопасности Финляндии и всей Европы. По его мнению, после войны Украина с ее огромной армией и боевым опытом может стать одним из важнейших партнеров НАТО. Поэтому финский президент поддерживает будущее членство Киева как в Альянсе, так и в ЕС.

Однако сколько бы оружия и денег ни выделяли европейские союзники, они до сих пор не могут полностью заменить американскую помощь Украине. Особенно сегодня, когда Дональд Трамп способен одним решением изменить ход мирных переговоров или поставить европейцев перед фактом очередного разворота американской политики. И именно здесь личные отношения Стубба с главой Белого дома приобретают особое значение.

Ведь для Украины финский президент важен не только как глава государства, которое помогает оружием и деньгами, но и как человек, способный лично объяснить Трампу, почему России нельзя доверять.

Конечно, одна партия в гольф не заставит американского президента изменить свою политику. Но Стубб уже доказал, что умеет играть с Трампом в одной команде. Теперь перед ним стоит гораздо более сложная задача – убедить американского президента, что договоренности с Путиным не должны заключаться в ущерб интересам Украины, даже если сам Трамп очень хочет занести очередное мирное соглашение в список своих побед.