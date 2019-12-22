Предпосылки Зимней войны: как Финляндия противостояла СССР

В 1939 году переговоры Москвы и Хельсинки о территориальных изменениях зашли в тупик. Сталин планировал восстановить влияние на Финляндию. Кремль требовал повторения скорой победной войны. Желательно, по сценарию "Польской Кампании". Жребий о дальнейшей судьбе четырехмиллионного народа Севера был брошен.

В 1939 году Европа стояла на пороге новой войны. Италия и Германия аплодировали новым силам. Рим и Берлин приветствовали пророков, которые предвещали воскресенье древних империй.

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На Востоке коммунисты наращивали мышцы и не скрывали амбиций покорять мир. На войне в Испании прошли обкатку итальянские, немецкие, а также советские воинские части. Уже состоялась аннексия Чехословакии и аншлюс Австрии. Мировой порядок сыпался как карточный домик. На границе империи никто не чувствовал себя в безопасности. Финляндия не была исключением.

К концу лета было четко понятно, что конфликт будет. Вопросами оставались: каких размеров будет этот конфликт, кто в него будет включаться и каким будет ход событий,

– рассказал историк Василий Павлов.

Финны после войны в 1918 году понимали, что нормализовать надолго отношения с большевиками не получится.

"Финляндии не повезло тем, что она прилегала к Советскому Союзу там, где должен оперировать Балтийский флот. В ее портах был заинтересован Советский Союз. И через Финляндию лежал путь к шведской железной руде, которую Советский союз не против был либо покупать, либо брать так просто. Поэтому Финляндия оказалась заложником геополитического положения", – пояснил исследователь истории, автор "Ликбез. Исторический Фронт" Иван Гоменюк.

В 1938 году Советский Союз начал переговоры с Финляндией относительно ее территории. Москва хотела взять в долгосрочную аренду Финские острова. Мол, защищая суоми от возможного нападения, СССР прикроет и свою северную границу.



Распределение территорий на карте

Взамен финнам предлагались заболоченные малопригодные для жизни территории Карелии. Осенью 1939 года Сталин требовал отодвинуть финскую границу на 90 километров от Ленинграда и позволить построить на финской территории военные базы.



Сталин

После 38-го Суоми начала просыпаться от бюргерской жизни и пацифистских настроений. До сих пор в Хельсинки были убеждены: если Москву приняли в Лигу Наций, все "не закрытые" вопросы относительно общей границы, теперь будут решаться цивилизованно – за столом переговоров. Дипломаты считали, что обеспечивают длительный мир стране ставя подписи на бумаге.

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"Все это происходило собственно, как и в других государствах Центральной и Восточной Европы, под знаком, что надо себя защитить от Советской России, от Советского Союза. Поскольку понятно, что такой Молох, такое гигантское государство с безграничными человеческими и природными ресурсами не может быть побеждено маленьким государством. Поэтому выход виделся в системе договоров и подготовке армии", – заявил исследователь истории Иван Гоменюк.

В 30-х Москва еще пыталась держать марку миролюбивого рая тружеников. Тем более, Кремль методично избавлялся от финских коммунистов, отслуживших свое в кампании 1918 года.

Экс-начальник штаба финской Красной гвардии Эдвард Гюллинг и глава карельских коммунистов Густав Ровио были расстреляны в 1938 году.



Эдвард Гюллинг

В охоте за "троцкистами" Сталин ликвидировал и экс-главнокомандующего финской Красной гвардии Ээро Хаапалайнена. В российских лагерях заморили и руководителя коммунистического правительства Финляндии в 1918 году Куллерво Маннера.

Поэтому вернуть влияние на Финляндию пробовали подцепив на крючок новых кандидатов из кисти местных политиков.

Вся структура шпионов СССР была сосредоточена в посольстве Хельсинки с целью навязывания контактов с политиками, чтобы подписать соглашение о территориальном обмене,

– заявил историк и финознавець Денис Ковалев.

В 1938 году в Финляндии создали Совет нацбезопасности. Возглавить ее пригласили заслуженного военного и победителя Гражданской войны.

Барон Маннергейм происходил из финского аристократического рода, шведского происхождения. Сделал блестящую карьеру в царской императорской армии. В 1917 году подал в отставку.



Барон Карл Густав Маннергейм​

Вернувшись домой, возглавил войска, с которыми разбил коммунистические пророссийские силы. После этого оппонентами был отстранен от политики, к которой вернулся лишь накануне Зимней войны.

Москва поднимала ставки. С конца 1938 года тонны требований не оставляли сомнений. Расстрелянная монархия не означает отречения имперских посягательств России, а самостоятельной Финляндии там места нет.

Финны постоянно ведут переговоры, присылают делегации, предлагают "давайте обсуждать, комиссии какие-то". Но претензии Москвы росли. Сталин шел на шаг вперед, выдвигая новые претензии, которые финны не могли принять,

– добавил Иван Гоменюк.

Это подтвердило правильность курса на милитаризацию страны, который годом ранее протолкнул секретарь финской СНБО Маннергейм. Перспектива снова быть рваными россиянами объединила население Суоми.

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