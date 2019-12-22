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      Предпосылки Зимней войны: как Финляндия противостояла СССР

      Конфликты 49 Читати новину українською

      В 1939 году переговоры Москвы и Хельсинки о территориальных изменениях зашли в тупик. Сталин планировал восстановить влияние на Финляндию. Кремль требовал повторения скорой победной войны. Желательно, по сценарию "Польской Кампании". Жребий о дальнейшей судьбе четырехмиллионного народа Севера был брошен.

      В 1939 году Европа стояла на пороге новой войны. Италия и Германия аплодировали новым силам. Рим и Берлин приветствовали пророков, которые предвещали воскресенье древних империй.

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      На Востоке коммунисты наращивали мышцы и не скрывали амбиций покорять мир. На войне в Испании прошли обкатку итальянские, немецкие, а также советские воинские части. Уже состоялась аннексия Чехословакии и аншлюс Австрии. Мировой порядок сыпался как карточный домик. На границе империи никто не чувствовал себя в безопасности. Финляндия не была исключением.

      К концу лета было четко понятно, что конфликт будет. Вопросами оставались: каких размеров будет этот конфликт, кто в него будет включаться и каким будет ход событий,
      – рассказал историк Василий Павлов.

      Финны после войны в 1918 году понимали, что нормализовать надолго отношения с большевиками не получится.

      "Финляндии не повезло тем, что она прилегала к Советскому Союзу там, где должен оперировать Балтийский флот. В ее портах был заинтересован Советский Союз. И через Финляндию лежал путь к шведской железной руде, которую Советский союз не против был либо покупать, либо брать так просто. Поэтому Финляндия оказалась заложником геополитического положения", – пояснил исследователь истории, автор "Ликбез. Исторический Фронт" Иван Гоменюк.

      В 1938 году Советский Союз начал переговоры с Финляндией относительно ее территории. Москва хотела взять в долгосрочную аренду Финские острова. Мол, защищая суоми от возможного нападения, СССР прикроет и свою северную границу.

      Зимова Війна
      Распределение территорий на карте

      Взамен финнам предлагались заболоченные малопригодные для жизни территории Карелии. Осенью 1939 года Сталин требовал отодвинуть финскую границу на 90 километров от Ленинграда и позволить построить на финской территории военные базы.

      Сталін
      Сталин

      После 38-го Суоми начала просыпаться от бюргерской жизни и пацифистских настроений. До сих пор в Хельсинки были убеждены: если Москву приняли в Лигу Наций, все "не закрытые" вопросы относительно общей границы, теперь будут решаться цивилизованно – за столом переговоров. Дипломаты считали, что обеспечивают длительный мир стране ставя подписи на бумаге.

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      "Все это происходило собственно, как и в других государствах Центральной и Восточной Европы, под знаком, что надо себя защитить от Советской России, от Советского Союза. Поскольку понятно, что такой Молох, такое гигантское государство с безграничными человеческими и природными ресурсами не может быть побеждено маленьким государством. Поэтому выход виделся в системе договоров и подготовке армии", – заявил исследователь истории Иван Гоменюк.

      В 30-х Москва еще пыталась держать марку миролюбивого рая тружеников. Тем более, Кремль методично избавлялся от финских коммунистов, отслуживших свое в кампании 1918 года.

      Экс-начальник штаба финской Красной гвардии Эдвард Гюллинг и глава карельских коммунистов Густав Ровио были расстреляны в 1938 году.

      Едвард Гюллінг
      Эдвард Гюллинг

      В охоте за "троцкистами" Сталин ликвидировал и экс-главнокомандующего финской Красной гвардии Ээро Хаапалайнена. В российских лагерях заморили и руководителя коммунистического правительства Финляндии в 1918 году Куллерво Маннера.

      Поэтому вернуть влияние на Финляндию пробовали подцепив на крючок новых кандидатов из кисти местных политиков.

      Вся структура шпионов СССР была сосредоточена в посольстве Хельсинки с целью навязывания контактов с политиками, чтобы подписать соглашение о территориальном обмене,
      – заявил историк и финознавець Денис Ковалев.

      В 1938 году в Финляндии создали Совет нацбезопасности. Возглавить ее пригласили заслуженного военного и победителя Гражданской войны.

      Барон Маннергейм происходил из финского аристократического рода, шведского происхождения. Сделал блестящую карьеру в царской императорской армии. В 1917 году подал в отставку.

      Барон Карл Густав Маннергейм
      Барон Карл Густав Маннергейм​

      Вернувшись домой, возглавил войска, с которыми разбил коммунистические пророссийские силы. После этого оппонентами был отстранен от политики, к которой вернулся лишь накануне Зимней войны.

      Москва поднимала ставки. С конца 1938 года тонны требований не оставляли сомнений. Расстрелянная монархия не означает отречения имперских посягательств России, а самостоятельной Финляндии там места нет.

      Финны постоянно ведут переговоры, присылают делегации, предлагают "давайте обсуждать, комиссии какие-то". Но претензии Москвы росли. Сталин шел на шаг вперед, выдвигая новые претензии, которые финны не могли принять,
      – добавил Иван Гоменюк.

      Это подтвердило правильность курса на милитаризацию страны, который годом ранее протолкнул секретарь финской СНБО Маннергейм. Перспектива снова быть рваными россиянами объединила население Суоми.

      Больше – смотрите в программе.

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      Автор: Андрей Конько
      Теги: Европа Финляндия СССР История Конфликты
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