Передумови Зимової війни: як Фінляндія протистояла СРСР

У 1939 році переговори Москви і Гельсінки про територіальні зміни зайшли в глухий кут. Сталін планував відновити вплив на Фінляндію. Кремль вимагав повторення швидкої переможної війни. Бажано, за сценарієм "Польської Кампанії". Жереб про подальшу долю чотиримільйонного народу Півночі був кинутий.

У 1939 році Європа стояла на порозі нової війни. Італія і Німеччина аплодували новим силам. Рим і Берлін вітали пророків, що провіщали воскресіння давніх імперій.

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На Сході комуністи нарощували м’язи і не приховували амбіцій підкорювати світ. На війні в Іспанії пройшли обкатку італійські, німецькі, а також радянські військові частини. Вже відбулася анексія Чехословаччини і аншлюс Австрії. Світовий порядок сипався як картковий будиночок. На пограниччі імперії ніхто не почувався у безпеці. Фінляндія не була виключенням.

На кінець літа було чітко зрозуміло, що конфлікт буде. Питанням залишалися: яких розмірів буде цей конфлікт, хто в нього буде включатися і яким буде перебіг подій,

– розповів історик Василь Павлов.

Фіни після війни у 1918 році розуміли, що нормалізувати надовго стосунки з більшовиками не вийде.

"Фінляндії не пощастило тим, що вона прилягала до Радянського Союзу там, де мав оперувати балтійський флот. В її портах був зацікавлений Радянський Союз. І через Фінляндію лежав шлях до шведської залізної руди, яку Радянський союз не проти був або купувати, або брати так просто. Тому Фінляндія опинилася заручником геополітичного становища", – пояснив дослідник історії, автор "Лікбез. Історичний Фронт" Іван Гоменюк.

У 1938 році Радянський Союз почав переговори з Фінляндією щодо її територій. Москва хотіла взяти в довготривалу оренду Фінські острови. Мовляв, захищаючи суомі від можливого нападу, СРСР прикриє і свій північний кордон.



Розподіл територій на карті

На заміну фінам пропонувалися заболочені малопридатні для життя території Карелії. Восени 1939 року Сталін вимагав відсунути фінський кордон на 90 кілометрів від Ленінграду і дозволити збудувати на фінській території військові бази.



Сталін

Після 38-го Суомі почала прокидатися від бюргерського життя і пацифістських настроїв. Досі у Гельсінкі були переконані: якщо Москву прийняли до Ліги Націй, всі "не закриті" питання стосовно спільного кордону, тепер вирішуватимуться цивілізовано – за столом переговорів. Дипломати вважали, що забезпечують тривалий мир країні ставлячи підписи на папері.

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"Усе це відбувалося власне, як і в інших державах Центрально-Східної Європи, під знаком, що треба себе захистити від Радянської Росії, від Радянського Союзу. Оскільки зрозуміло, що такий Молох, така гігантська держава із безмежними людськими і природними ресурсами не може бути переможена маленькою державою. Тому вихід бачився у системі договорів і підготовці армії", – заявив дослідник історії Іван Гоменюк.

В 30-х Москва ще намагалася тримати марку миролюбного раю трударів. Тим більше, Кремль методично позбувався фінських комуністів, які відслужили своє в кампанії 1918 року.

Ексначальник штабу фінської Червоної гвардії Едвард Гюллінг та очільник карельських комуністів Густав Ровіо були розстріляні 1938 року.



Едвард Гюллінг

В полюванні за "троцькістами" Сталін ліквідував і ексголовнокомандувача фінської Червоної гвардії Ееро Хаапалайнена. В російських таборах заморили і керівника комуністичного уряду Фінляндії у 1918 році Куллерво Маннера.

Тому повернути вплив на Фінляндію пробували підчепивши на гачок нових кандидатів із грона місцевих політиків.

Вся структура шпигунів СРСР була зосереджена в посольстві Гельсінкі з метою нав’язання контактів із політиками, щоб підписати угоду з приводу територіального обміну,

– заявив історик та фінознавець Денис Ковальов.

У 1938 році в Фінляндії створили Раду Нацбезпеки. Очолити її запросили заслуженого військового і переможця Громадянської Війни.

Барон Карл Густав Маннергейм походив із фінського аристократичного роду, шведського походження. Зробив блискучу кар'єру в царській імператорській армії. У 1917 році подав у відставку.



Барон Карл Густав Маннергейм​

Повернувшись додому, очолив війська, з якими розбив комуністичні проросійські сили. Після цього опонентами був відсторонений від політики, до якої повернувся лише напередодні Зимової Війни.

Москва підіймала ставки. З кінця 1938 року тон вимог не залишав сумнівів. Розстріляна монархія не означає зречення імперських зазіхань Росії, а самостійній Фінляндії там місця немає.

Фіни постійно ведуть переговори, присилають делегації, пропонують "давайте обговорювати, комісії якісь".Але претензії Москви зростали. Сталін йшов на крок вперед, висуваючи нові претензії, які фіни не могли прийняти,

– додав Іван Гоменюк.

Це підтвердило правильність курсу на мілітаризацію країни, який роком раніше проштовхнув секретар фінської РНБО Маннергейм. Перспектива знову бути пошматованими росіянами об'єднала населення Суомі.

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