"Готовий говорити про території": Зеленський відкритий до зустрічі з Путіним, – МЗС

Як повідомляє видання Helsingin Sanomat із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, дипломатичні зусилля вийшли на новий рівень після координації дій із партнерами.

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Які подробиці?

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, нещодавню півторагодинну телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стере з Путіним погодили безпосередньо з Києвом.

Головними темами цієї розмови стали припинення вогню та організація прямих перемовин між лідерами України та Росії.

"Це обговорювали з нами та узгоджували з нами. Це було спільне рішення. Ми хочемо покласти край цій війні. Нам потрібно використовувати всі канали для прискорення мирних зусиль. Цей заклик потрібно розуміти в цьому контексті", – наголосив Сибіга.

Прямий саміт як ключ до переговорів

Дипломат підкреслив, що українська сторона розглядає саміт на найвищому рівні як вирішальний фактор для досягнення реального результату.

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Ми хочемо цієї зустрічі і готові до неї. Ймовірно, лише зустріч Зеленського та Путіна може внести нову якість у переговори. Зеленський готовий обговорювати найскладніші та найчутливіші питання, зокрема територіальне– зазначив міністр.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, прямий контакт лідерів дозволить зробити конкретні кроки для зміцнення довіри. Йдеться про обмін військовополоненими та повернення депортованих українських дітей.

Вибір нейтрального майданчика для переговорів

Коментуючи заклики представників Росії щодо візиту українського президента до Москви, дипломат відкинув такий сценарій і назвав його несерйозним.

Водночас він додав, що Україна не має принципових обмежень щодо місця переговорів, якщо воно буде нейтральним.

Для нас це не має значення. Головне, щоб це була не Москва і не Білорусь– зауважив Сибіга, з іронією виключивши також Північну Корею.

Потреба в активізації дипломатії виникла на тлі постійних російських атак. Міністр зауважив, що лише за останні два тижні агресор випустив по цивільних містах близько 100 балістичних ракет.

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Роль партнерів у мирному процесі

У телефонній розмові також підтвердили намір продовжити тристоронні перемовини за участю України, США та Росії в листопаді в Абу-Дабі. За словами міністра, саме ця зустріч продемонструє справжні наміри Кремля.

Україна продовжує розраховувати на ключову роль США та активніше залучення європейських союзників.

Немає іншого реалістичного шляху закінчити війну та отримати дієві гарантії безпеки на майбутнє, окрім збереження участі американців– підсумував Сибіга.

Зауважимо, що останнім часом одну з ключових ролей у пошуку шляхів мирного врегулювання війни відіграє фінський президент Александр Стубб. За останні два роки він налагодив хороші відносини з Дональдом Трампом.

Політик намагається використати цей зв'язок, щоб вплинути на позицію американського лідера щодо війни в Україні. Схоже, Стуббу це вдається краще, ніж багатьом його колегам із впливовіших європейських країн.

До того ж для Фінляндії війна в Україні – не просто черговий конфлікт у Східній Європі. Країна має власний болючий досвід протистояння з Росією та добре розуміє загрозу російської агресії. Детальніше про Александра Стубба читайте в матеріалі 24 Каналу.