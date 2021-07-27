Сергей Никифоров – представитель Зеленского – отметил, что президент со своей стороны готов делать все возможное, чтобы на Донбассе воцарился мир. В частности, встретиться с Путиным.

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Он (Зеленский – 24 канал) неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандском формате, и один на один с российским президентом. К сожалению, очевидно, у Кремля цели немного другие,

– отметил Никифоров.

Детали от Никифорова