Сергій Никифоров – речник Зеленського – наголосив, що президент зі свого боку готовий робити все можливе, щоб на Донбасі запанував мир. Зокрема, зустрітися з Путіним.

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Він (Зеленський – 24 канал) неодноразово повторював, що готовий зустрічатись і в нормандському форматі, і віч-на-віч з російським президентом. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші,

– наголосив Никифоров.

Деталі від Никифорова