Сергій Никифоров – речник Зеленського – наголосив, що президент зі свого боку готовий робити все можливе, щоб на Донбасі запанував мир. Зокрема, зустрітися з Путіним.
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Він (Зеленський – 24 канал) неодноразово повторював, що готовий зустрічатись і в нормандському форматі, і віч-на-віч з російським президентом. На жаль, вочевидь, у Кремлі цілі трошки інші,
– наголосив Никифоров.
Деталі від Никифорова
- Речник президента наголосив, що 27 липня минув рік від встановлення домовленості про режим тиші на Донбасі.
- За словами Никифорова, за цей час на Сході вдвічі зменшилася кількість обстрілів і загиблих серед українських військових.
- Окрім того, утричі зменшилася кількість поранених.
- Никифоров зауважив, що з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксували 2 тисячі обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених.