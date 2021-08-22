Об этом глава государства рассказал во время форума "Украина 30. Защитники". Президент подчеркнул, что именно для помощи военным он создал Консультативный совет обеспечения прав и свобод украинских защитников.

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Вопрос помилования ветеранов уже прорабатывают

Также Зеленский отметил, что война на Донбассе и российская агрессия показала, что в украинском законодательстве есть определенные пробелы.

Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что только в 2021 году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев. Они участвовали в антитеррористической операции и ООС. Также около 500 ветеранов войны получат в этом году денежную компенсацию для получения жилья. Также это касается семей погибших.

На рассмотрение президента направила ходатайство о военных

Отметим, что в Офисе Президента ранее сообщили, что на рассмотрение Зеленского подали ходатайство об освобождении или уменьшении срока заключения для осужденных военных. Ко Дню Независимости помиловать предложили 36 человек. Однако впоследствии эту новость с сайта ОП убрали.

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Обратите внимание! В Кабмине ранее сообщили о разработке электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме он должен был заработать уже к 24 августа.