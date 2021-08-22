Про це глава держави розповів під час форуму "Україна 30. Захисники". Президент наголосив, що саме для допомоги військовим він створив Консультативну раду забезпечення прав та свобод українських захисників.

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Питання помилування ветеранів вже опрацьовують

Також Зеленський зауважив, що війна на Донбасі та російська агресія показала, що в українському законодавстві є певні прогалини.

Сьогодні вперше за ці роки ми активно опрацьовуємо питання помилування десятків засуджених ветеранів. І це питання буде вирішено, як тільки відповідна комісія надасть усі висновки,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що лише у 2021 році статус учасника бойових дій отримали понад 400 добровольців. Вони брали участь в Антитерористичній операції та ООС. Також близько 500 ветеранів війни отримають цього року грошову компенсацію для отримання житла. Також це стосується сімей загиблих.

На розгляд президента направила клопотання щодо військових

Зазначимо, що в Офісі Президента раніше повідомили, що на розгляд Зеленського подали клопотання щодо звільнення або зменшення терміну ув'язнення для засуджених військових. До Дня Незалежності помилувати запропонували 36 осіб. Проте згодом цю новину з сайту ОП прибрали.

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Зверніть увагу! У Кабміні раніше повідомили про розробку електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі він мав запрацювати вже до 24 серпня.