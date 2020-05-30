Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о совершенствовании несения военной службы. В частности, он ужесточает наказание за уклонение от призыва и ряд других нарушений.

Соответствующий законопроект авторства Владимира Зеленского под №3553 доступен на сайте Верховной Рады Украины.

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Уклонение от службы в армии

Изменения пока не будут затрагивать призыв в армию в обычный период, но увеличат тюремный срок от уклонения во время мобилизации.

За такое преступление президент предлагает наказывать заключением от 3 до 5 лет. Ранее наказание за аналогичное преступление предусматривало срок от 2 до 5 лет.

Также может ужесточиться наказание за уклонение от военных сборов. Ранее такое преступление предусматривало штраф до 850 гривен, исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев.

Теперь штраф повысят в несколько раз. Наказание будет в пределах от 5 тысяч 100 до 8 тысяч 500 гривен. Вариант с исправительными работами в 2 года останется, а вот возможность ареста – исключат.

Как еще нововведение предлагает законопроект

Кроме ужесточения наказаний, он также предлагает ряд обновлений в устаревшую военную систему. Для понимания, части законопроекта вносят изменения в указы, решения и кодексы Верховной Рады УССР, датированные 80-ми годами прошлого века.

В частности, документ предлагает реформировать систему местных органов военного управления. Например, на базе городских, районных и областных комиссариатов планируют создать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.