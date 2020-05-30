Президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт про вдосконалення несення військової служби. Зокрема, він посилює покарання за ухиляння від призову та низку інших порушень.

Відповідний законопроєкт авторства Володимира Зеленського під №3553 доступний на сайті Верховної Ради України.

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Ухиляння від служби в армії

Зміни поки не зачепатимуть призов до армії у звичайний період, але збільшать тюремний термін від ухиляння під час мобілізації.

За такий злочин президент пропонує карати ув'язненням від 3 до 5 років. Раніше покарання за аналогічний злочин передбачало термін від 2 до 5 років.

Також може посилитися покарання за ухиляння від військових зборів. Раніше такий злочин передбачав штраф до 850 гривень, виправні роботи до 2 років або арешт до 6 місяців.

Тепер штраф підвищать у декілька разів. Покарання буде в межах від 5 тисяч 100 до 8 тисяч 500 гривень. Варіант з виправними роботами у 2 роки залишиться, а ось можливість арешту – виключать.

Як ще нововведення пропонує законопроєкт

Крім посилення покарань, він також пропонує низку оновлень у застарілу військову систему. Для розуміння, частини законопроєкту вносять зміни ще в укази, рішення й кодекси Верховної Ради УРСР, датовані 80-ми роками минулого століття.

Зокрема, документ пропонує реформувати систему місцевих органів військового управління. Наприклад, на базі міських, районних і обласних комісаріатів планують створити територіальні центри комплектування й соціальної підтримки.