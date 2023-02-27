Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких. По его словам, "мирный план" Китая показал, что эта страна не занимает пророссийской позиции.
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В то же время политика Китая и не является откровенно проукраинской. Гладких предположил, что на определенном этапе Китай будет открыт для контактов с Киевом.
Где могут встретиться Зеленский и Си Цзиньпин
Политолог отметил, что рано или поздно Владимир Зеленский встретится с Си Цзиньпином.
Не исключено, что китайский лидер может прилететь к нам. Но пока предпосылки для этого еще не созрели,
– отметил Гладких.
Он также добавил, что также маловероятно, что в ближайшее время может состояться визит президента Украины в Китай.
"Пожалуй, более продуктивным и реалистичным является сценарий, когда Зеленский и Си Цзиньпин встретятся где-нибудь на полях какого-то саммита или определенной международной встречи. Хотя я бы не исключал ни возможности визита Зеленского в Китай, ни визита господина Си в Киев", – отметил политолог.
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Поражение России открывает для Китая больше перспектив, чем рисков
Китай пытается сохранять якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. По словам Гладких, не стоит возмущаться тем, что Пекин не становится на сторону Украины. Ведь в то же время китайские власти прямо не поддерживают Россию.
Как отметил Гладких, Китай может взвесить баланс сил и учесть, кто какую ставку сделал в этой войне.
Я не думаю, что Китай готов сейчас сделать ставку на победу России, осознавая, что большинство сильных мира сего как раз сделали ставку на поражение России,
– сказал политолог.
Гладких считает, что для Китая поражение России в этой войне открывает больше перспектив, чем рисков.
Пекин смотрит на российские земли как на добычу
По словам политолога, Пекин смотрит на Россию и ее необъятные просторы как на свою потенциальную добычу. Это не означает, что Китай будет посягать на российские территории военным путем.
Однако китайцы уже сейчас пытаются немало выдавить из России даже в условиях, когда Москва еще не потерпела окончательного поражения на поле боя,
– отметил Гладких.
Он добавил, что окончательное поражение России в войне против Украины мы можем увидеть уже в обозримом будущем.
Возможна ли встреча Зеленского и Си Цзиньпина: коротко
- 24 февраля на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" президент Владимир Зеленский подчеркнул, что стремится встретиться лично с Си Цзиньпином. Глава государства также отметил, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.
- В Пекине уже отреагировали на такое предложение. Представитель МИД Мао Нин заявила, что Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами российско-украинского "конфликта". Впрочем, прямого ответа на то, может ли китайский лидер встретиться с президентом Украины, в Китае так и не дали.
- Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1999 – 2001 годах Игорь Литвин считает, что встреча Зеленского и Си Цзиньпина вполне вероятна. По его мнению, чем раньше такая встреча состоится, тем больше надежд на то, что КНР отойдет от общих призывов к миру и, наконец, начнет иначе воспринимать войну в Украине.