Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких. По его словам, "мирный план" Китая показал, что эта страна не занимает пророссийской позиции.

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В то же время политика Китая и не является откровенно проукраинской. Гладких предположил, что на определенном этапе Китай будет открыт для контактов с Киевом.

Где могут встретиться Зеленский и Си Цзиньпин

Политолог отметил, что рано или поздно Владимир Зеленский встретится с Си Цзиньпином.

Не исключено, что китайский лидер может прилететь к нам. Но пока предпосылки для этого еще не созрели,

– отметил Гладких.

Он также добавил, что также маловероятно, что в ближайшее время может состояться визит президента Украины в Китай.

"Пожалуй, более продуктивным и реалистичным является сценарий, когда Зеленский и Си Цзиньпин встретятся где-нибудь на полях какого-то саммита или определенной международной встречи. Хотя я бы не исключал ни возможности визита Зеленского в Китай, ни визита господина Си в Киев", – отметил политолог.

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Поражение России открывает для Китая больше перспектив, чем рисков

Китай пытается сохранять якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. По словам Гладких, не стоит возмущаться тем, что Пекин не становится на сторону Украины. Ведь в то же время китайские власти прямо не поддерживают Россию.

Как отметил Гладких, Китай может взвесить баланс сил и учесть, кто какую ставку сделал в этой войне.

Я не думаю, что Китай готов сейчас сделать ставку на победу России, осознавая, что большинство сильных мира сего как раз сделали ставку на поражение России,

– сказал политолог.

Гладких считает, что для Китая поражение России в этой войне открывает больше перспектив, чем рисков.

Пекин смотрит на российские земли как на добычу

По словам политолога, Пекин смотрит на Россию и ее необъятные просторы как на свою потенциальную добычу. Это не означает, что Китай будет посягать на российские территории военным путем.

Однако китайцы уже сейчас пытаются немало выдавить из России даже в условиях, когда Москва еще не потерпела окончательного поражения на поле боя,

– отметил Гладких.

Он добавил, что окончательное поражение России в войне против Украины мы можем увидеть уже в обозримом будущем.

Возможна ли встреча Зеленского и Си Цзиньпина: коротко