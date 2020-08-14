Зеленский хочет выйти из соглашения об Антитеррористическом центре стран СНГ
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от участия Украины в создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств.
Соответствующий проект закона №0065, инициированный Зеленским, уже появился на сайте Верховной Рады. Правда, текст документа еще не обнародовали.
Недавно Украина вышла еще из двух соглашений с СНГ: детали
Верховная Рада получила на проработку этот законопроект 13 августа.
Что это за орган
- Антитеррористический Центр СНГ – отраслевой орган Содружества Независимых Государств, координирующий государств-участников союза в борьбе с международным терроризмом и другими проявлениями экстремизма.
- Образован решением Совета глав государств-участников СНГ от 21 июня 2000 года.
- Штаб-квартира АЦ расположена в Москве.
СНГ и Украина сегодня: главное
- Содружество Независимых Государств основали после распада СССР в 1991 году в Беларуси. В его основу положено тесное политическое и экономическое сотрудничество постсоветских стран.
- 12 из 15 бывших республик СССР в течение 1991 – 1993 годов вошли в СНГ (проигнорировали страны Балтии).
- Начало конца СНГ приходится на эпоху "правления" в России Владимира Путина. Из содружества вышли Туркменистан, Грузия, и, наконец, Украина.
- 19 мая 2018 Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.
- 12 июля Кабмин решил вывести Украину из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств: о культурном сотрудничестве и о подготовке пограничных войск