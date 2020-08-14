Зеленский хочет выйти из соглашения об Антитеррористическом центре стран СНГ / GettyImages

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от участия Украины в создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств.