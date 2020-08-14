Зеленський хоче вийти з угоди про Антитерористичний центр країн СНД
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відмовитися від участі України у створенні та діяльності Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності незалежних держав.
Відповідний проєкт закону №0065, ініційований Зеленським, вже з'явився на сайті Верховної Ради. Щоправда, текст документу ще не оприлюднили.
Нещодавно Україна вийшла ще з двох угод з СНД: деталі
Верховна Рада отримала на опрацювання цей законопроєкт 13 серпня.
Що це за орган
- Антитерористичний Центр СНД – галузевий орган Співдружності Незалежних Держав, що координує держав-учасниць спілки у боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму.
- Утворений Рішенням Ради глав держав-учасниць СНД від 21 червня 2000 року.
- Штаб-квартира АЦ розташована у Москві.
СНД і Україна сьогодні: головне
- Співдружність Незалежних Держав заснували після розпаду СРСР 1991 року у Білорусі. В її основу покладено тісну політичну та економічну співпрацю пострадянських країн.
- 12 із 15 колишніх республік СРСР протягом 1991 – 1993 років увійшли до СНД (проігнорували країни Балтії).
- Початок кінця СНД припадає на епоху "правління" у Росії Володимира Путіна. Зі співдружності вийшли Туркменістан, Грузія, і, зрештою, Україна.
- 19 травня 2018 Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.
- 12 липня Кабмін вирішив вивести Україну з двох угод в межах Співдружності незалежних держав: про культурну співпрацю та про підготовку прикордонних військ