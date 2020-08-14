Зеленський хоче вийти з угоди про Антитерористичний центр країн СНД / GettyImages

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відмовитися від участі України у створенні та діяльності Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності незалежних держав.