Зеленского и Путина пригласили на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что пандемия и война в Украине влияют на восстановление мировой экономики, и именно поэтому пригласил Путина и Зеленского на саммит лично во время телефонных разговоров с президентами.

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Президент Индонезии также отметил, что выразил надежду украинскому президенту на то, что "войну можно скоро закончить, а мирные решения можно найти путем переговоров".

Поедет ли Зеленский на саммит

SKY news со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что присутствие Зеленского на саммите "в основном будет зависеть от ситуации на поле боя".

До сих пор Путин отказывался от встречи с Зеленским. Переговоры о временном прекращении огня не имеют существенного успеха.

Что известно о саммите G20

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