Зеленского и Путина пригласили на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что пандемия и война в Украине влияют на восстановление мировой экономики, и именно поэтому пригласил Путина и Зеленского на саммит лично во время телефонных разговоров с президентами.

К теме Говорили о саммите G20: Зеленский пообщался с президентом Индонезии

Президент Индонезии также отметил, что выразил надежду украинскому президенту на то, что "войну можно скоро закончить, а мирные решения можно найти путем переговоров".

Поедет ли Зеленский на саммит

SKY news со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что присутствие Зеленского на саммите "в основном будет зависеть от ситуации на поле боя".

До сих пор Путин отказывался от встречи с Зеленским. Переговоры о временном прекращении огня не имеют существенного успеха.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 состоится в ноябре 2022 года, в этом году принимает Индонезия.

Украина не является членом G20, но главы имеют право приглашать стран-гостей.

США и некоторые союзники давили на Индонезию, чтобы она направила приглашение Украине. В то же время, были разочарованы отказом исключить из списка Путина.

К теме – в мире создана антипутинская коалиция – что значит ленд-лиз для Украины: смотрите видео