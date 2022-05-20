Подробности встречи украинский лидер обнародовал на своей странице в телеграмме.

Важно Россия украла более 100 самолетов у крупнейшей в мире лизинговой компании

По словам Зеленского, Ирландия с первых дней войны помогает Украине.

Благодарен главе верхней палаты парламента Ирландии Марку Дэйли и главе нижней палаты парламента Шону О'Фариллу за визит и поддержку суверенитета нашего государства! Важно оставаться объединенными и продолжать вместе бороться против тирании,

– написал глава государства.

В ходе встречи Владимир Зеленский отметил важность усиления скоординированного, единого давления на агрессора со стороны международных партнеров Украины. Ключевым на этом пути сейчас введение шестого пакета санкций Евросоюза против России.

Зеленский встретился с главой верхней палаты парламента Ирландии: смотрите видео

Напомним, что украинский премьер-министр Денис Шмигаль также провел встречу со спикерами верхней и нижней палат Парламента Ирландии Марком Дейли и Шоном О'Фарило. Политики обсудили глобальные вызовы, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину.

"Поблагодарил Ирландию за предоставление гуманитарной, финансовой помощи и защитного снаряжения. Призвал также оказать любую помощь в разминировании территорий", – отметил Шмигаль.

Он также проинформировал спикеров о работе над планом восстановления Украины и важной роли Европейского Союза в этом процессе. Поблагодарил ирландских партнеров за советы, которые они предоставляют нашей стране на пути евроинтеграции. Убежден, что вступление Украины усилит ЕС.

Зеленский и Шмигаль в Киеве встретились с главами парламента Ирландии / Фото Дениса Шмыгаля и Офиса Президента

Зеленский – самый влиятельный человек 2022 года

Президент Владимир Зеленский возглавил рейтинг TIME100. Читатели журнала считают его самым влиятельным человеком в 2022 году. Также в тройку лидеров вошли премьер Британии Борис Джонсон и миллиардер Илон Маск.

Обратите внимание! Весь список TIME100 на 2022 год должны быть окончательно сформированы редакторами этого издания. Его планируют обнародовать 23 мая.

Фото Зеленского дважды попадало на обложку издания

Впервые наш президент стал основным лицом выпуска этого журнала 16 декабря 2019 года. Тогда там было фото, на котором глава государства выглядел не слишком жизнерадостным. А под фотографией была надпись: "Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом".

А вот второй раз его лицо появилось там уже после вторжения России. 28 апреля там изобразили Владимира Зеленского в профиль и на темном фоне. Такая обложка была потому, что получился большой материал, который написал их корреспондент после 2 недель пребывания в Киеве.