Деталі зустрічі український лідер оприлюднив на своїй сторінці у телеграмі.

Важливо Росія вкрала понад 100 літаків у найбільшої у світі лізингової компанії

За словами Зеленського, Ірландія з перших днів війни допомагає Україні.

Вдячний голові верхньої палати парламенту Ірландії Марку Дейлі та голові нижньої палати парламенту Шону О'Фарілу за візит і підтримку суверенітету нашої держави! Важливо залишатися об'єднаними й продовжувати разом боротися проти тиранії,

– написав глава держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський відзначив важливість посилення скоординованого, єдиного тиску на агресора з боку міжнародних партнерів України. Ключовим на цьому шляху зараз є запровадження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Зеленський зустрівся з головою верхньої палати парламенту Ірландії: дивіться відео

Додамо, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль також провів зустріч зі спікерами верхньої та нижньої палат Парламенту Ірландії Марком Дейлі та Шоном О'Фарілом. Політики обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Подякував Ірландії за надання гуманітарної, фінансової допомоги та захисного спорядження. Закликав також надати будь-яку допомогу в розмінуванні територій", – зазначив Шмигаль.

Він також проінформував спікерів про роботу над планом відновлення України та важливу роль Європейського Союзу у цьому процесі. Висловив вдячність ірландським партнерам за поради, які вони надають нашій країні на шляху євроінтеграції. Переконаний, що вступ України посилить ЄС.

Зеленський та Шмигаль у Києві зустрілися з главами парламенту Ірландії / Фото Дениса Шмигаля та Офісу Президента

Зеленський – найвпливовіша людина 2022 року

Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.

Зверніть увагу! Весь список TIME100 на 2022 рік мають остаточно сформувати редактори цього видання. Його планують оприлюднити 23 травня.

Фото Зеленського двічі потрапляло на обкладинку видання

Вперше наш президент став головним обличчям випуску цього журналу 16 грудня 2019 року. Тоді там було фото, на якому очільник держави виглядав не надто життєрадісним. А під світлиною був напис: "Український президент Володимир Зеленський опинився між Путіним і Трампом".

А ось вдруге його обличчя з'явилося там вже після вторгнення Росії. 28 квітня там зобразили Володимира Зеленського в профіль і на темному фоні. Така обкладинка була через те, що вийшов великий матеріал, який написав їхній кореспондент після 2 тижнів перебування в Києві.