Разговор состоялся 5 октября. О нем написали президент Украины и генеральный секретарь НАТО.

Читайте также Путин будет делать все, чтобы убедить мир в своем безумии, – Гудков о ядерном шантаже России

Зеленский провел переговоры со Столтенбергом

Владимир Зеленский рассказал, что он в постоянной связи со стратегическими партнерами Украины.

Провел телефонный разговор с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины,

– заявил Зеленский.

О результатах разговора рассказал также Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь Альянса отметил отважность украинского народа и Вооруженных Сил Украины за поразительный прогресс в отвоевании своей территории у российских агрессоров.

"Россия должна остановить войну, которую начала. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины до тех пор, пока это будет нужно", – рассказал Столтенберг.

Заявка Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО 30 сентября. Уже 4 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление в Альянс. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

На сегодняшний день (4 октября – 24 канал) генеральный секретарь Альянса получил эту заявку официально путем ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического Совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе,

– отметил Жовква.

Предварительно известно, что треть Альянса поддерживает вступление Украины в НАТО. В частности, за него выступили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния, Северная Македония, Черногория, Канада.

Смотрите также – кто может быть против вступления Украины в НАТО: видео