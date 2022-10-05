Розмова відбулась 5 жовтня. Про неї написали президент України та генеральний секретар НАТО.

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Зеленський провів перемовини зі Столтенбергом

Володимир Зеленський розповів, що він постійному зв'язку зі стратегічними партнерами України.

Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України,

– заявив Зеленський.

Про результати розмови розповів також Єнс Столтенберг. Генеральний секретар Альянсу відзначив відважність українського народу та Збройних Сил України за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території у російських агресорів.

"Росія повинна зупинити війну, яку почала. НАТО буде підтримувати і посилювати підтримку України до того часу, доки це буде потрібно", – розповів Столтенберг.

Заявка України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО 30 вересня. Вже 4 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ до Альянсу. Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

На сьогодні (4 жовтня – 24 канал) генеральний секретар Альянсу отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі,

– зазначив Жовква.

Попередньо відомо, що третина Альянсу підтримує вступ України в НАТО. Зокрема, за нього виступили Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Північна Македонія, Чорногорія, Канада.

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