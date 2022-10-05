Розмова відбулась 5 жовтня. Про неї написали президент України та генеральний секретар НАТО.

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Зеленський провів перемовини зі Столтенбергом

Володимир Зеленський розповів, що він постійному зв'язку зі стратегічними партнерами України.

Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України,
заявив Зеленський.

Про результати розмови розповів також Єнс Столтенберг. Генеральний секретар Альянсу відзначив відважність українського народу та Збройних Сил України за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території у російських агресорів.

"Росія повинна зупинити війну, яку почала. НАТО буде підтримувати і посилювати підтримку України до того часу, доки це буде потрібно", – розповів Столтенберг.

Заявка України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО 30 вересня. Вже 4 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ до Альянсу. Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

На сьогодні (4 жовтня – 24 канал) генеральний секретар Альянсу отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі,
– зазначив Жовква.

Попередньо відомо, що третина Альянсу підтримує вступ України в НАТО. Зокрема, за нього виступили Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Північна Македонія, Чорногорія, Канада.

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