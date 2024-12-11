Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака проекту "Карпьяк на Общественном".

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Ермак высказался о встрече Зеленского и Трампа

Андрей Ермак отметил, что Дональд Трамп хочет прекратить войну справедливым миром. Глава ОП отмечает, что для США сегодня поддержать диктатуру невозможно. Ермак отмечает, что встреча во Франции была ответом на тезис российской пропаганды, что "Украина не хочет мира".

Говоря о диалоге с американской стороной, Ермак отметил, что важно, чтобы планы и шаги, которые решит делать новая администрация, были общими.

Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно – а это не просто – очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, что происходит сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease–fire, просто cease–fire, без каких-либо гарантий,

– сказал Ермак.

Также это нужно, чтобы в США четко понимали позицию Украины относительно гарантий. Для Украины очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии. Причиной этого являются предыдущие гарантии, которые не помогли предотвратить войну.

Ермак добавил, что подготовительные консультации с командой избранного президента США Трампа происходят еще до инаугурации. Это позволит после 20 января сразу работать с конкретными темами, а именно – над завершением войны.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, чего требует Украина, – это восстановление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", – сказал руководитель ОПУ.

Он добавил, что “красные линии” в переговорах – они все в Конституции Украины.