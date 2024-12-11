Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака проєкту "Карп'як на Суспільному".

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Єрмак висловився про зустріч Зеленського та Трампа

Андрій Єрмак зауважив, що Дональд Трамп хоче припинити війну справедливим миром. Глава ОП наголошує, що для США сьогодні підтримати диктатуру неможливо. Єрмак зазначає, що зустріч у Франції була відповіддю на тезу російської пропаганди, що "Україна не хоче миру".

Говорячи про діалог з американською стороною, Єрмак відзначив, що важливо, щоб плани і кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними.

Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно – а це не просто – дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якийсь cease–fire, просто cease–fire, без будь-яких гарантій,

– сказав Єрмак.

Також це потрібно, аби в США чітко розуміли позицію України щодо гарантій. Для України дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії. Причиною цього є попередні гарантії, які не допомогли запобігти війні.

Єрмак додав, що підготовчі консультації з командою обраного президента США Трампа відбуваються ще до інавгурації. Це дасть змогу після 20 січня одразу працювати з конкретними темами, а саме – над завершенням війни.

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, – це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", – сказав керівник ОПУ.

Він додав, що “червоні лінії” у перемовинах – вони всі в Конституції України.