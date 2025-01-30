Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

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Зеленский поговорил с Будановым

Об этом президент высказался очень лаконично.

Был также сегодня долгий разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев. Важно действовать активно,

– сказал он.

Кроме этого, был доклад Александра Сырского. Главком рассказал о фронте и ходе Курской операции. Деталей лидер государства не привел.

Зеленский также заявил, что есть за что отметить 225 отдельный штурмовой батальон и 82 отдельную десантно-штурмовую бригаду. Эти бойцы смело и настойчиво уничтожают врага. А еще поблагодарил Силы специальных операций за эффективное поражение российских солдат и техники.

"Очень важно, чтобы каждый день давал нам новые результаты и чтобы такими результатами становились потери врага, потери России", – подытожил гарант.

К слову, 30 января на экраны вышло долгожданное кино "Однажды летом в Украине". Лента рассказывает о добровольцах Международного легиона ГУР.