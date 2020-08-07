Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как во время поездок в зону ООС привыкает к быту военных. Глава государства признается: не раз приходилось выпить с военными, чтобы услышать их откровенные мнения относительно определенных событий.

Чтобы понять обстановку, во время путешествия вдоль линии разграничения приходится есть, пить и ночевать с военными, рассказал Владимир Зеленский во время своего общения с журналистами в Марьинке.

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Мы проехали более 100 километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали. Ты же хочешь пообщаться с ребятами, понять, как все контролируется. Сегодня еще поездим до 8-9 вечера, а дальше вернемся в Киев,

– рассказал президент.

Он выразил желание приехать сюда еще как минимум дважды. За эти поездки глава государства надеется проехать все 410 километров линии разграничения и увидеть все важные объекты.

"Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия. Мы с ребятами вместе поели, пообщались. Заходили там, где они ночуют, а у всех рисунки от детей – "возвращайтесь живые", "возвращайтесь домой", – рассказал Владимир Зеленский .

Он также заверил, что украинских военных очень хорошо кормят. Мол, даже он сам не смог все съесть. Несмотря на это, все военные в хорошей физической форме.

Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными. Надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно, иногда выпить. Чтобы все было вполне откровенно. Я так и делаю,

– заявил президент Украины.

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