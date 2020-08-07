Президент України Володимир Зеленський розповів, як під час поїздок в зону ООС призвичаюється до побуту військових. Глава держави зізнається: не раз доводилося випити з військовими, щоб почути їхні відверті думки щодо певних подій.

Аби зрозуміти обстановку, під час подорожі вздовж лінії розмежування доводиться їсти, пити й ночувати з військовими, розповів Володимир Зеленський під час свого спілкування з журналістами в Мар'їнці.

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Ми проїхали понад 100 кілометрів вздовж контактної лінії. Їли з хлопцями, ночували. Ти ж хочеш поспілкуватися з хлопцями, зрозуміти, як усе контролюється. Сьогодні ще поїздимо до 8-9 вечора, а далі повернемося в Київ,

– розповів президент.

Він висловив бажання приїхати сюди ще щонайменше двічі. За ці поїздки глава держави сподівається проїхати всі 410 кілометрів лінії розмежування й побачити всі важливі об'єкти.

"Ніхто нічого не збирається здавати. У нас сильна, потужна армія. Ми з хлопцями разом поїли, поспілкувалися. Заходили там, де вони ночують, а в усіх малюнки від дітей – "повертайтесь живі", "повертайтесь додому", – розповів Володимир Зеленський.

Він також запевнив, що українських військових дуже добре годують. Мовляв, навіть він сам не зміг усе з'їсти. Попри це, усі військові в гарній фізичній формі.

Щоб зрозуміти все, що відбувається, треба говорити з військовими. Треба говорити з цивільними, треба з людьми їсти, жити, скажу відверто, іноді випити. Щоб усе було цілком відверто. Я так і роблю,

– заявив президент України.

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