Володимир Зеленський розповів, що несправедливо всіх людей з часів президента-втікача Януковича вважати старою владою. Так президент прокоментував призначення Олега Татарова заступником голови Офісу Президента. Чиновник працював в управлінні МВС під час розстрілів Небесної Сотні.

Зеленський вважає, що люди, які були з Януковичем, втекли разом з ним. З тих часів залишилось багато людей, які не зрадили Україну, наголосив президент під час спілкуванні зі ЗМІ у Мар'янці.

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Несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича, вважати кимось зі старої влади. Для мене всі, хто був при Порошенку, теж вже стара влада. І в ті роки були досвічені люди. Головне, щоб людина була чесна,

– сказав Зеленський.

Президент зачепив тему "старої влади" через призначення заступником голови Офісу Президента Олега Татарова. Раніше політик обіймав посаду в управлінні МВС за часів уряду Азарова.

Що відомо про призначення Татарова

Указ про призначення Олега Татарова заступником голови Офісу Президента Андрія Єрмака Зеленський підписав 5 серпня.

Татаров був заступником начальника головного управління МВС, коли міністерство очолював Віталій Захарченко. Захарченка вважають одним з ключових убивць Небесної Сотні. У період Революції Гідності Олег Татаров переконував міжнародних партнерів, що майданівці "самі себе стріляють і нападають на "Беркут".