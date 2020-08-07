Владимир Зеленский рассказал, что несправедливо всех людей со времен президента-беглеца Януковича считать старой властью. Так президент прокомментировал назначение Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента. Чиновник работал в управлении МВД во время расстрелов Небесной Сотни.

Зеленский считает, что люди, которые были с Януковичем, убежали вместе с ним. С тех пор осталось много людей, которые не предали Украину, заявил президент во время общении со СМИ в Марьянке.

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Несправедливо всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Януковича, считать кем-то из старой власти. Для меня все, кто был с Порошенко, тоже уже старая власть. В те годы были опытные люди. Главное, чтобы человек был честный,

– сказал Зеленский.

Президент затронул тему "старой власти" из-за назначения заместителем председателя Офиса Президента Олега Татарова. Ранее политик занимал должность в управлении МВД при правительстве Азарова.

Что известно о назначении Татарова

Указ о назначении Олега Татарова заместителем председателя Офиса Президента Андрея Ермака Зеленский подписал 5 августа.

Татаров был заместителем начальника главного управления МВД, когда министерство возглавлял Виталий Захарченко. Захарченко считают одним из ключевых убийц Небесной Сотни. В период Революции Достоинства Олег Татаров убеждал международных партнеров, что майдановцы "сами в себя стреляют и нападают на "Беркут".