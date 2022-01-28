Президент подчеркнул, что из-за этого может пострадать экономика Украины и, что самое важное – люди. А ведь вероятность атаки России никуда не делась.

Состоялась встреча советников нормандского формата. Я считаю, что вероятность вторжения высока. Это не политический театр, а шаги к диалогу по мирному урегулированию. Надо очень осторожно высказываться ежедневно, ежеминутно, ежесекундно о том, что завтра будет война,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не стоит играть со словами и говорить, что война будет завтра или до конца февраля или до конца нового года.

"Мы сейчас получаем информацию, что война может быть в январе, в феврале. Я еще раз повторяю: она может быть. Давайте здесь ставить три точки, но точно не ставить одну точку и говорить, что она будет. Должны понимать, что происходит с людьми в таком случае", – заявил президент.

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