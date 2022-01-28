Президент наголосив, що через це може постраждати економіка України і, що найважливіше – люди. Адже ймовірність атаки Росії нікуди не поділась.
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Відбулась зустріч радників нормандського формату. Я вважаю, що ймовірність вторгнення висока. Це не політичний театр, а кроки до діалогу щодо мирного врегулювання. Треба дуже обережно висловлюватися щодня, щохвилини, щомиті про те, що завтра буде війна,
– сказав Зеленський.
Він наголосив, що не варто гратися зі словами і казати, що війна буде завтра або до кінця лютого, чи до кінця нового року.
"Ми зараз отримуємо інформацію, що війна може бути в січні, у лютому. Я ще раз повторюю: вона може бути. Давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку і говорити, що вона буде. Маємо розуміти, що відбувається з людьми в такому випадку", – заявив президент.
Як страждає українська економіка через загрозу Росії
- Давид Арахамія запевняв, що в Україні відбувається не військова, а інформаційна операція щодо можливого вторгнення Росії. Паніка негативно впливає на економіку країни.
- У Вашингтоні вивчають додаткові можливості для підтримки економіки України. Вона потрібна на тлі зростання російської загрози на українських кордонах.
- Володимир Зеленський заявляв, що на тлі загрози вторгнення Росії багато держав надають Україні фінансову допомогу. За його словами, питання навіть не в сумах, а у правильних сигналах.
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